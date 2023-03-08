Фінансові новини
- |
- 08.03.23
- |
- 17:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна отримала ще дві установки Gepard від Німеччини
16:26 08.03.2023 |
Німеччина в рамках військової допомоги для України передала ще дві зенітні самохідні установки Gepard.
Про це свідчить оновлена інформація на сайті німецького уряду, пише "Європейська правда".
Окрім двох установок Gepard також передано близько 6000 боєприпасів до них. Загалом вже поставлено 34 такі машини.
Також Україна отримала додатково дві патрульні машини для прикордонників (раніше передано 120) і шість мобільних антенних систем (раніше передано 24).
Минулого тижня Німеччина в рамках військової допомоги для України передала мостоукладальні машини та вантажівки.
Нагадаємо, основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|САП вимагає зміни запобіжного заходу Коболєву: арешту із правом застави у 365 мільйонів
ТОП-НОВИНИ
|У Раді Європи оцінили, що новий закон про медіа значною мірою відповідає директиві ЄС
|Долар за місяць подешевшав на дві гривні. Чому так сталось і чи це надовго
|Голова наглядової ради «Магістральних газопроводів України» подала у відставку
|Кривонос став директором НАБУ. Чому його пов'язують з Єрмаком
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Україна отримала ще дві установки Gepard від Німеччини
|США планують встановити західні ракети на українські МіГи
|Канада веде перемовини про постачання Україні сотень сучасних дронів, - ЗМІ
|Канада виділила 3 млн доларів на розмінування території України
|Порошенко передає у війська вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon
|ВАКС заочно заарештував Бахматюка, якого підозрюють у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС та його раднику
Бізнес
|До чверті співробітників найбільших українських IT-компаній працюють з-за кордону
|Єврокомісія залагодила спір із WhatsApp через порушення приватності користувачів
|Toyota RAV4 Hybrid визнано найбільш продаваним електрифікованим автомобілем
|Дохід Twitter у грудні 2022 року впав на 40% у річному порівнянні
|iQOO 11 та Xiaomi 13 Pro - найкращі флагмани за співвідношенням продуктивність / ціна
|Пік Маттерхорн зникне з упаковки шоколаду Toblerone через закон про «швейцарськість»
|Оновлений Peugeot 508 дебютував зі свіжими дизайном і технологіями