Україна отримала ще дві установки Gepard від Німеччини

Німеччина в рамках військової допомоги для України передала ще дві зенітні самохідні установки Gepard.

Про це свідчить оновлена інформація на сайті німецького уряду, пише "Європейська правда".

Окрім двох установок Gepard також передано близько 6000 боєприпасів до них. Загалом вже поставлено 34 такі машини.

Також Україна отримала додатково дві патрульні машини для прикордонників (раніше передано 120) і шість мобільних антенних систем (раніше передано 24).

Минулого тижня Німеччина в рамках військової допомоги для України передала мостоукладальні машини та вантажівки.

Нагадаємо, основні бойові танки Leopard, обіцяні Німеччиною та Португалією, будуть доставлені в Україну до кінця березня.