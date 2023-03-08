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АНАЛІТИКА

Канада виділила 3 млн доларів на розмінування території України

 

Канада виділяє Україні 3 млн канадських доларів (близько 2,2 млн доларів США) на розмінування території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Канади.

"Це фінансування підтримає важливі зусилля з відновлення та реконструкції в Україні та доповнить понад 32 млн доларів, які Канада вже надала для підтримки протимінної діяльності в країні", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що нова підтримка допоможе забезпечити українців інструментами, необхідними для подолання наслідків війни.

Крім того, уряд Канади передасть сім електричних трансформаторів для відновлення енергосистеми України.

"Канада продовжуватиме координувати свої дії з міжнародними партнерами, щоб допомогти українцям дати відсіч жорстокості, яку обрушили на них президент Путін і його спільники", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Китай може сприяти припиненню війни в Україні, наполягавши на виведенні Росією військ з тимчасово окупованих територій.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Канада
 

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