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Порошенко передає у війська вдосконалені комплекси БПЛА Poseidon
10:35 08.03.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" підготували для фронту ще два комплекси на базі БПЛА Poseidon і вантажівок DAF.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
За словами політика, відповіддю суспільства на страшні злочини російських окупантів має бути згуртованість і ще більша допомога ЗСУ.
Разом із безпілотниками у війська передають два мобільних пункти управління на базі британських DAFів.
"Сьогодні це вже третя десятка птахів, які отримають наші артилеристи, бригади артилерійської розвідки, наші десантники, наші танкісти і наші моторизовані частини. Друга складова цього комплексу - це є DAFи. Ми об'єднали позиції артилерійського тягача і Poseidon. І третя позиція - комплекс пункт управління", - написав Порошенко.
Також в комплекс входить генератор для безперебійної роботи. "Комплекс має дуже високу прохідність. Є антенне поле і є очі розвідників, очі арти, очі танків, яким не здатна протистояти Росія", - додав Порошенко.
Нагадаємо, 16 серпня 2022 року Порошенко повідомив про велику угоду з виробниками БПЛА Poseidon. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.
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