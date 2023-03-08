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Білий дім про загрозу вторнення білоруської армії в Україну: Не бачимо ознак підготовки наступу
09:03 08.03.2023 |
Сполучені Штати не мають даних, які б могли підтвердити готовність білоруських військ взяти безпосередню участь у бойових діях в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради безпеки Білого дому Джона Кірбі під час пресбрифінгу.
"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або білоруський уряд планують більш відчутно підтримувати Росію в плані задіяння власних сил у війні в Україні", - зазначив посадовець.
Однак Кірбі вказав, що білоруський режим Олександра Лукашенка вже надавав пряму підтримку російській агресії.
"Росіяни продовжують використовувати Білорусь як плацдарм і як місце, звідки вони можуть і продовжують завдавати ударів по Україні", - додав представник Білого дому.
Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів, що загрози повторного наступу РФ на північ України наразі не спостерігається.
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