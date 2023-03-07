Зеленський пояснив стратегічну важливість оборони Бахмута

Україна продовжує обороняти Бахмут та не виводить війська, оскільки у разі окупації міста для росіян відкриється дорога до інших населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю CNN.

Він наголосив, що українське командування ухвалило рішення продовжити оборону Бахмута виходячи з тактичних міркувань.

"Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, це буде відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку", - наголосив глава держави.

Президент додав, що українські мотиви захищати місто дуже відрізняються від цілей російських військових.

"Ми розуміємо, чого Росія хоче там здобути. Росії потрібна бодай якась перемога - маленька перемога - навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів", - уточнив Зеленський.

За його словами, якщо окупантам вдасться "встановити свій маленький прапор над містом", це допоможе мобілізувати росіян, щоб створити уявлення про те, що вони така потужна армія.