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Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі
22:37 07.03.2023 |
У вівторок, 7 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Він обговорив з ними хід бойових дій в Україні та постачання військової допомоги.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Telegram.
"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Залужний зустрівся з наступними військовими:
* Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;
* Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном;
* Начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком;
* Командувачем групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.
Залужний поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, найбільш детально зупинився на Східному напрямку та розповів про деталі перебігу подій у Бахмуті.
"Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - заявив головнокомандувач ЗСУ.
Військові продовжили діалог стосовно підготовки українських військових та домовилися надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах
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