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АНАЛІТИКА

Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі

Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі

 

У вівторок, 7 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі. Він обговорив з ними хід бойових дій в Україні та постачання військової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку в Telegram.

"Сьогодні провів дуже важливу зустріч для України. Був радий бачити своїх друзів-колег", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Залужний зустрівся з наступними військовими:

* Верховним головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі - Командувачем ЗС США в Європі генералом СВ ЗС США Крістофером Каволі;

* Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном;

* Начальником Генерального штабу Збройних сил Республіки Польща генералом Раймундом Анджейчаком;

* Командувачем групи сприяння безпеці України генерал-лейтенантом Антоніо А. Агуто.

Залужний зустрівся з генералами США, Британії та Польщі

 

Залужний поінформував про ситуацію на полі бою в Україні, найбільш детально зупинився на Східному напрямку та розповів про деталі перебігу подій у Бахмуті.

"Не менш ретельно обговорили постачання військової допомоги - озброєння та боєприпасів. Питання посилення протиповітряної оборони, надання далекобійної зброї - залишаються надважливими", - заявив головнокомандувач ЗСУ.

Військові продовжили діалог стосовно підготовки українських військових та домовилися надалі спільно працювати у цих та інших важливих напрямах
За матеріалами: РБК-Україна
 

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