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АНАЛІТИКА

Польща передасть Україні ще 10 танків Leopard 2 цього тижня, - глава Міноборони

 

Польща має намір передати Україні ще 10 танків Leopard 2. Це відбудеться вже на цьому тижні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Польщі Маріуша Блащака, якого цитує Bloomberg.

"Цього тижня Польща поставить Україні ще 10 бойових танків Leopard 2A4 після того, як 24 лютого ми передали перші чотири одиниці", - заявив Блащак.

За словами міністра, Польща готова запустити сервісний центр у Польщі, який займатиметься оновленням та обслуговуванням танків Leopard, які відправляються в Україну. Зокрема, йдеться й про версію Leopard 1.

"Це проблема, з якою стикаються практично всі країни, які мають Leopard. Але її може вирішити передусім німецька збройна промисловість... Я сподіваюсь, що мій німецький колега Борис Пісторіус переконає промисловість країни поставити запчастини для старих танків Leopard, які Польща зобов'язалася постачати в Україну", - додав Блащак.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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