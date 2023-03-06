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АНАЛІТИКА

Залужний та Сирський виступили за продовження оборони Бахмута - офіс Зеленського

14:27 06.03.2023 |

Політика

У понеділок президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому детально обговорювали ситуацію в Бахмуті.

На ньому головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександр Сирський висловилися за продовження оборони Бахмута.

"Оцінюючи перебіг оборонної операції, президент поставив запитання головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному та командувачу оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Олександру Сирському щодо подальших дій на Бахмутському напрямку. Вони висловилися за продовження оборонної операції та подальше посилення наших позицій у Бахмуті", - йдеться у повідомленні на сайті президента.
 

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