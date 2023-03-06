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Шмигаль рекомендував Кривоносу розглянути можливість призначення Гупяка й Осипчука на керівні посади в НАБУ
13:28 06.03.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль рекомендував директору Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Семену Кривоносу розглянути можливість призначення Сергія Гупяка й Романа Осипчука на керівні посади в НАБУ.
"Вважаю всіх трьох кандидатів професійно підготовленими особами для роботи на керівних посадах у НАБУ", - сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на позачерговому засіданні уряду в понеділок.
У зв'язку з цим прем'єр запропонував новопризначеному керівникові НАБУ Кривоносу розглянути можливість призначити двох інших кандидатів, а саме працівника управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькій області Сергія Гупяка та керівника Управління внутрішнього контролю НАБУ Романа Осипчука на керівні посади в НАБУ.
Як повідомлялося, 6 березня Кабмін призначив голову Державної інспекції архітектури та містобудування Семена Кривоноса на посаду директора НАБУ.
4 березня Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ визначила трьох відібраних кандидатів - ними стали Роман Осипчук, Семен Кривонос і Сергій Гупяк.
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