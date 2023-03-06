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Українські військові пілоти проходять оцінку навичок в США
08:58 06.03.2023 |
Двоє українських пілотів зараз перебувають у США, де під час роботи на стимуляторах мають оцінити їхню спроможність навчитися керувати штурмовими літаками, в тому числі винищувачами F-16.
Про це повідомляє NBC із посиланням на двох конгресменів і високопоставленого американського чиновника
За словами посадовців, навички українців оцінять на симуляторах на американській військовій базі в Тусоні, штат Аризона, і незабаром до них може приєднатися більше їхніх колег-пілотів.
Як пише видання, американська влада дозволила приїзд ще не менше 10 українських пілотів цього місяця. Їхні навички також будуть оцінювати.
"Прибуття перших двох пілотів - перший випадок, коли українські пілоти прибули до США, щоб їхні навички оцінили американські військові інструктори. Офіційні особи сказали, що ці зусилля мають подвійну мету: покращити навички пілотів і оцінити, скільки часу може зайняти відповідна програма навчання", - пише NBC.
Двоє посадовців підкреслили, що це не навчальна програма, і сказали, що українці не будуть керувати жодним літаком під час перебування в США.
Йдеться про симулятор, який може імітувати керування різними типами літаків. Посадовці додали, що поки що немає жодних нових рішень щодо можливості передачі американських винищувачів F-16 Україні.
Раніше представник Пентагону Колін Кал заявив комітету з питань збройних сил Палати представників, що США не ухвалювали рішення про надання Україні винищувачів F-16, так само як і американські союзники та партнери.
Він оцінив тривалість таких поставок, якщо їх схвалять, та навчальної програми пілотування у 18 місяців. Водночас інші посадовці припускали, що навчання можливо скоротити до 6-9 місяців.
Як зазначає видання, українська влада заявляла, що в них є близько 20 пілотів, готових пройти навчання негайно, та ще близько 30 які будуть готові незабаром.
Українська влада протягом останніх місяців послідовно заявляє про те, що Україні необхідні не лише танки, засоби ППО та ракетні системи, але й літаки. Зокрема, F-16 - досить стара модель винищувачів, яких багато на ринку.
Колін Кал у конгресі заявив, що українські чиновники попросили у США аж 128 літаків - поєднання F-15, F-16 і F-18.
У США немає єдності щодо постачання Україні літаків - одні політики підтримують цю ідею, інші зазначають, що на її реалізаці. потрібно занадто багато грошей і часу, а з кількістю російської авіації - близько 500 літаків - Україні все одно не зрівнятися.
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