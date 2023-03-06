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АНАЛІТИКА

Генпрокурор про модель створення трибуналу: Ми чуємо рекомендації про застосування процедур МКС, що дасть змогу довіряти трибуналу

08:32 06.03.2023 |

Політика

 

Міжнародні партнери пропонують застосувати для роботи трибуналу щодо агресії процедури Міжнародного кримінального суду (МКС), що підвищить довіру до результатів роботи трибуналу.

"Головна мета створення спеціального міжнародного трибуналу для покарання за злочин агресії - це притягнення до відповідальності вищого військового і політичного керівництва країни агресора, від Путіна і закінчуючи його найближчим оточенням", - сказав генпрокурор журналістам у суботу у Львові на міжнародній конференції "United for justice".

Він уточнив, що за національним законодавством будь-якої країни президент будь-якої іншої країни, прем'єр-міністр і міністр закордонних справ мають персональний імунітет від кримінального переслідування.

"Тому для того, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності за злочини агресії, ми маємо застосувати саме міжнародний механізм, який буде заснований на нормах міжнародного права, а не українського національного законодавства. Тому і будь-які моделі, які передбачають гібридний склад цього трибуналу, застосування українського права, не досягнуть мети, того, на що чекає весь український народ - притягнення Путіна і його оточення до кримінальної відповідальності за агресію", - заявив генпрокурор.

Він зазначив, що під час міжнародної конференції партнери України висловили свою підтримку в питанні моделі створення трибуналу. "Те, що ми чуємо зараз - це рекомендації застосувати для такого трибуналу процедури, які застосовує Міжнародний кримінальний суд. Це додасть довіри процедурам, які застосовуються в цьому трибуналі, і, відповідно, і результату трибуналу будуть довіряти в усьому світі", - сказав генпрокурор.

"Ми розуміємо, що цей трибунал має бути створений саме на міжнародному рівні, може бути дві моделі: багатосторонній міжнародний договір... або ж це може бути угода між ООН і Україною", - наголосив Костін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Росія
 

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