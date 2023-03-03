Саудівська Аравія відправила в Україну два літаки з гуманітарною допомогою

Саудівська Аравія відправила два літаки до Польщі зі 168 тоннами допомоги для доставки українському народу. Її надав Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

"Сьогодні вранці два саудівські літаки вирушили з міжнародного аеропорту імені короля Халіда в столиці Ер-Ріяді до польського аеропорту Зусов, що розташований недалеко від кордону з Україною. Два літаки везуть 168 тонн саудівської допомоги українському народу", - ідеться в повідомленні.

Допомога включає в себе матеріали для будівництва житла, електрогенератори та медичні препарати, які будуть доставлені через польський кордон в Україну.