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АНАЛІТИКА

Саудівська Аравія відправила в Україну два літаки з гуманітарною допомогою

 

Саудівська Аравія відправила два літаки до Польщі зі 168 тоннами допомоги для доставки українському народу. Її надав Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .

"Сьогодні вранці два саудівські літаки вирушили з міжнародного аеропорту імені короля Халіда в столиці Ер-Ріяді до польського аеропорту Зусов, що розташований недалеко від кордону з Україною. Два літаки везуть 168 тонн саудівської допомоги українському народу", - ідеться в повідомленні.

Допомога включає в себе матеріали для будівництва житла, електрогенератори та медичні препарати, які будуть доставлені через польський кордон в Україну.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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