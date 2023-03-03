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Саудівська Аравія відправила в Україну два літаки з гуманітарною допомогою
22:58 03.03.2023 |
Саудівська Аравія відправила два літаки до Польщі зі 168 тоннами допомоги для доставки українському народу. Її надав Центр гуманітарної допомоги короля Саудівської Аравії Салмана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Анадолу" .
"Сьогодні вранці два саудівські літаки вирушили з міжнародного аеропорту імені короля Халіда в столиці Ер-Ріяді до польського аеропорту Зусов, що розташований недалеко від кордону з Україною. Два літаки везуть 168 тонн саудівської допомоги українському народу", - ідеться в повідомленні.
Допомога включає в себе матеріали для будівництва житла, електрогенератори та медичні препарати, які будуть доставлені через польський кордон в Україну.
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