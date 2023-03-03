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Межигір'я і Сухолуччя віддали Фонду держмайна. Вони отримають статус парку-пам'ятки

16:45 03.03.2023 |

Політика, Україна

 

Кабінет міністрів на засіданні 3 березня передав колишні резиденції Віктора Януковича "Межигір'я" та "Сухолуччя" в управління Фонду державного майна. Про це повідомила пресслужба відомства.

У грудні-січні Вищий антикорупційний суд конфіскував усе майно колишнього президента України, який втік до Росії дев'ять років тому.

Сьогодні уряд вирішив, як ним розпорядитися.

Частину майна Януковича фонд повинен продати або здати в оренду. Це стосується квартири та двох машиномісць у Києві, донецької та ялтинської нерухомості експрезидента, а також судна "Бриг" і автомобілів Toyota Sienna та Toyota Land Cruiser 100.

Крім того, уряд передав фонду:

→ Центр відпочинку та здоров'я (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці);
→ готельно-ресторанний комплекс (Київська область, Вишгородський район, Сухолуцька сільська рада, "Акація");
→ житловий будинок загальною площею 825,8 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці);
→ будинок загальною площею 619,6 кв. м (Київська обл., Вишгородський район, с. Нові Петрівці);
→ 100% ТОВ "Танталіт" і 100% ТОВ "Дом Лесника".

Ці активи передані ФДМУ в управління до моменту їх включення до складу парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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