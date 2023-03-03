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АНАЛІТИКА

Мін'юст подав позов про конфіскацію активів Ротенберга: Ocean Plaza нарешті планують передати державі

13:51 03.03.2023 |

Політика

 

3 березня у Вищому антикорупційному суді України (ВАКС) зареєстровано позовну заяву Міністерства юстиції України до Аркадія Ротенберга та його сина про застосування конфіскаційної санкції.

Про це повідомляє Інститут законодавчих ідей.

"Ротенберг - четвертий російський олігарх, у якого можуть бути конфісковані активи в Україні.

До цього, ВАКС вже стягнув активи олігарха-виробника зброї Євтушенкова; олігарха власника заводу, який допомагав виготовляти титан для російської оборонки Шелкова та російського олігарха Дерипаски, у якого, зокрема, конфіскували Миколаївський глиноземний завод (наразі розглядається апеляція)", - йдеться у повідомленні.

Загалом, це шістнадцятий позов Мін'юсту про конфіскацію за спеціальним механізмом, який почав працювати з кінця травня 2022 року, однак лише четвертий позов проти російського олігарха, додали в Інституті.

Аркадій Ротенберг є російським олігархом, а також близьким другом Путіна. Саме з ним пов'язують будівництво кримського мосту. В жовтні 2022 року на Ротенберга були накладені санкції РНБО.

Інформація щодо активів, які планують конфіскувати у Ротенберга поки відсутня, однак в ЗМІ неодноразово фігурувала інформація про те, що російський олігарх володіє ТРЦ "Ocean Plaza" в Києві через ТОВ "ІС "Либідь". Вартість цього об'єкта оцінюється в $180 млн.

"Скоріш за все, мова йтиме також і про конфіскацію інших українських активів Ротенберга, які знаходить у формальній власності цього ТОВ. Це три земельні ділянки та 15 квартир у Києві.

Слід зазначити, що на необхідності конфіскації активів Ротенберга наголошувала громадськість, яка зверталися до Міністерства юстиції України з вимогою подати відповідний позов проти Ротенберга", додали в Інституті.

"Зважаючи на те, що активи не належать "напряму" Ротенбергу, процес у ВАКС буде не простим, адже, окрім встановлення підстав для конфіскації, необхідно буде довести зв'язок олігарха з цими активами.

Однак, як показує практика, зокрема у справах щодо конфіскації активів Шелкова та Дерипаски, це зробити цілком можливо. Тому, є усі підстави сподіватися на позитивне рішення.", - йдеться у повідомленні.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

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