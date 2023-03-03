ВАКС затвердив угоду з головою Соціал-демократичного конгресу християн України, затриманим під час спроби підкупу голови ДІАМ

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду затвердила угоду між прокурором Спеціалізованої прокуратури (САП) і керівником громадської організації, затриманим під час спроби підкупу глави Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) у четвер, повідомляє пресслужба ВАКС.

За даними Transparancy International Ukraine, йдеться про голову ГО "Соціал-демократичний конгрес християн України" Сергія Саміляка.

Суд визнав його винним у скоєнні кримінального правопорушення відповідно до ч.4 ст.369 КК України та призначив сторони, узгоджені сторонами вироку тюремного ув'язнення на строк 5 років без конфіскації майна. За умовами угоди суд затвердив звільнити його від відбування покарання, призначивши іспитовий строк 3 роки.

Також обвинувачений зобов'язаний внести донат у розмірі $100 тис. на платформі UNITED24 на проєкт "Армія дронів", які будуть закуплені для ЗСУ.

А також суд постановив конфіскувати $119 700 тис., вилучені під час обшуку автомобіля Саміляка, а 2 млн 232 тис. 900 грн застави, призначеної раніше, перерахувати на підтримку ЗСУ.