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Глава Concorde Capital оголосив збір на заставу для ексглави «Нафтогазу» Коболєва
18:54 02.03.2023 |
Голова однієї з провідних на українському ринку інвесткомпаній Concorde Capital Ігор Мазепа оголосив збір на призначену ексголові правління НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву апеляцією Вищого антикорупційного суду (ВАКС) заставу.
"Усі зібрані кошти - а їх треба зібрати 229,248 млн грн до понеділка, 6 березня - підуть на судову заставу для найбільшого ворога російської газової монополії та найяскравішого менеджера "Нафтогазу" Андрія Коболєва", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці.
"Після закінчення непорозуміння у вигляді судового процесу проти Коболєва ці кошти буде повернутов, хто долучився та побажав повернення. Альтернативно, кошти можуть бути спрямовані у фонд "Повернись живим", - додав Мазепа.
Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 19 січня 2023 року повідомили ексголові "Нафтогазу" Коболєву про підозру у зловживанні службовим становищем під час забезпечення собі за перемогу компанії в Стокгольмському арбітражі з російським "Газпромом" виплати премій на 229 млн грн. На думку слідства, ця сума суттєво перевищує нормативно визначені розміри таких виплат (37,48 млн грн).
Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив прокурору в обранні ексголові НАК "Нафтогаз України" Андрію Коболєву запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 365 млн грн, але САП оскаржила це рішення. Апеляційна палата ВАКС 1 березня скасувала рішення суду першої інстанції про відмову в застосуванні запобіжного заходу та призначила заставу розміром 229,248 млн грн. Підозрюваний має внести кошти протягом 5 днів від моменту оголошення рішення.
Стокгольмський арбітраж у 2018-2019 роках за результатами двох спорів між компаніями на постачання і транзит газу ухвалив рішення, відповідно до яких "Газпром" мав доплатити НАК $2,56 млрд. Водночас арбітраж повністю відхилив вимоги "Газпрому" до "Нафтогазу" за умовою "бери або плати" за період 2012-2017 рр. розміром $56 млрд.
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