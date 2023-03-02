Фінансові новини
- |
- 02.03.23
- |
- 02:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Столтенберг про можливість силового повернення Криму: рішення за Україною
23:16 01.03.2023 |
У питанні можливості силового повернення Криму в НАТО вважають, що Україна має сама вирішувати прийнятні для себе умови. Захід своєю чергою має продовжувати надавати українцям військову допомогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека Альянсу Єнса Столтенберга в інтерв'ю LRT.
За його словами, зрештою, війна має закінчитися за столом переговорів, а "потім українці мають вирішити, які умови переговорів і що вони можуть ухвалити".
"Наше завдання - підтримати Україну, бо ми знаємо: те, що відбувається за столом переговорів, невіддільне від того, що відбувається на полі бою. Якщо ми хочемо мирного рішення для України, то найкращий спосіб досягти цього - надати військову підтримку. Потім Україна сама вирішить, які умови для неї є прийнятними", - заявив Столтенберг, коментуючи питання силового повернення Криму українськими військами.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський сказав, що лише деокупація Криму допоможе встановити мир в Україні та Європі. При цьому очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна має зробити все, аби до літа повернути Крим, але не виключив, що це може бути комбінований шлях: військовий і дипломатичний.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
|Апеляційний суд призначив Коболєву заставу у ₴229 мільйонів
|«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу
|Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Столтенберг про можливість силового повернення Криму: рішення за Україною
|Франція збільшить закупівлю снарядів для Caesar, які передає Україні
|У ЗСУ оприлюднили нові зарплати військових у 2023 році
|Кабмін офіційно відклав запуск реєстру олігархів
|Податкову амністію завершено: До держбюджету вдалося зібрати 550 мільйонів за півтора роки
|Апеляційний суд призначив Коболєву заставу у ₴229 мільйонів
|«Виглядає як шоу для населення»: інвестбанкір Томаш Фіала про боротьбу з корупцією
Бізнес
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro
|Xiaomi 13 представлений у Європі - Snapdragon 8 Gen 2, IP68, 120-Гц дисплей і підтримка 8K UHD за ціною від €999