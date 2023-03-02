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АНАЛІТИКА

Франція збільшить закупівлю снарядів для Caesar, які передає Україні

 

У Франції цього року різко збільшать обсяг замовлень на виробництво снарядів та ракет для своїх озброєнь. Мова йде передусім і про гаубиці Caesar, які передаються Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Франції Себастьяна Лекорню.

"Ми зробимо це і не будемо чекати на ухвалення нового закону про військовий бюджет. Ми враховуємо досвід війни в Україні, і далі будемо робити так само", - заявив Лекорню.

За словами французького міністра, у липні минулого року було розміщено замовлення на п'ять тисяч снарядів калібру 155 мм для самохідних артилерійських установок Caesar.

"У березні 2023 року Франція замовить у виробника військової техніки та озброєнь Nexter ще 16 тисяч снарядів цього калібру. Також буде розміщено три глобальні замовлення з річним обсягом 15 тисяч боєприпасів", - заявив Лекорню.

При цьому він не став уточнювали, скільки саме з цього числа боєприпасів буде направлено в рамках допомоги Україні.

Нагадаємо, ще навесні минулого року уряд Франції вирішив передати Україні Caesar калібром 155 мм і при цьому Париж пообіцяв що ці постачання продовжиться.

Зокрема, наприкінці січня цього року Франція пообіцяла передати Україні ще 12 цих САУ.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Франція
 

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