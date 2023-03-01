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Суд засудив ексдиректора аеропорту «Бориспіль» до 5 років позбавлення волі
15:44 01.03.2023 |
Вищий антикорупційний суд на засіданні в середу, 1 березня, засудив колишнього керівника ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" до п'яти років позбавлення волі, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).
Ексдиректора аеропорту Євгена Дихне та начальницю служби орендних відносин Олесю Левочко визнали винними у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 15,7 млн грн збитків, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
"Колишньому керівнику ДП "МА "Бориспіль" суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом розміром 8,5 тис. грн. Начальнику служби орендних відносин - 4 роки позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк три роки та зі штрафом у розмірі 8,5 тис. грн", - зазначено в повідомленні.
Як повідомляє пресслужба ВАКС, суд також ухвалив рішення стягнути солідарно з обох обвинувачених на користь Регіонального відділення Фонду державного майна України у Київській, Черкаській та Чернігівській областях матеріальну шкоду розміром 10 млн 996 тис. 758 грн.
Вирок суду може бути оскаржений протягом тридцяти днів від дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.
Як повідомлялося, Євген Дихне та Олеся Левочко з 2014 по 2019 рік на підставі укладених договорів попередньої оренди передавали приміщення суб'єктам підприємницької діяльності. Однак з'ясувалося, що зазначене майно належить Міністерству інфраструктури України, і право на передання його в оренду має лише Фонд державного майна за відповідною конкурсною процедурою. Незважаючи на це, порушуючи чинне законодавство, посадовці неправомірно за заниженою вартістю передавали ці приміщення підприємцям, що призвело до заподіяння збитків сумою понад 15,7 млн грн.
Розслідування зазначених фактів здійснювалося з червня 2019 року. 7 вересня 2020 року НАБУ повідомило Дихне та Левочко про підозру за ч.2 ст.364 (зловживання владою або службовим становищем).
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