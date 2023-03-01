Фінансові новини
- |
- 01.03.23
- |
- 20:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Виглядає як шоу для населення»: інвестбанкір Томаш Фіала про боротьбу з корупцією
16:16 01.03.2023 |
Засновник Dragon Capital та власник УП Томаш Фіала вважає, що поки за звільненнями представників влади не послідують справжні суди та подальші запобіжні заходи, така боротьба з корупцією "виглядає як шоу для населення".
Про це Фіала розповів в інтерв'ю ЕП.
"Да, були обшуки, но якщо людям, в яких проходили обшуки, не пред'явили звинувачення, вони не появилися в судах, запобіжні заходи для них не обрали, то це виглядає більш як шоу для населення, щоб заспокоїти. Будемо дивитися дальше", - прокоментував він масові звільнення представників влади в останні тижні.
На його думку, хвиля звільнень з уряду, яка почалася, не закінчиться під тиском громадянського суспільства, медіа та західних партнерів України.
"На початку війни всі боялися критикувати, щоб не розхитати ситуацію і щоб продовжувати отримувати підтримку Заходу. Думаю, цих скандалів будемо бачити більше і це буде тиснути на владу очищувати себе", - резюмує він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю
|Безугла вважає причиною проєкту постанови про її відкликання з комітету з нацоборони свою ініціативу про виключення з комітету Льовочкіна
|Кіберполіція заблокувала 18 каналів та груп, які «розкручували» рух «Редан»
|ВР пропонують відкликати нардепку Безуглу зі складу комітету з питань нацбезпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|«Виглядає як шоу для населення»: інвестбанкір Томаш Фіала про боротьбу з корупцією
|Суд засудив ексдиректора аеропорту «Бориспіль» до 5 років позбавлення волі
|ООН торік зібрала $3,4 мільярда на допомогу постраждалим в Україні
|«За інтенсивність праці»: майже всі нардепи в січні отримали 100% надбавку до окладу
|Ми дамо Україні системи, які покажуть точніше напрямок ракет та дронів - посол Ізраїлю
|НАЗК внесло компанію Metro Cash&Carry до переліку міжнародних спонсорів війни
|Прокурори визначилися з двома членами Вищої ради правосуддя
Бізнес
|Volkswagen представив оновлений позашляховик Atlas
|Білий дім надав держустановам місяць на видалення TikTok
|Збори Star Citizen із гравців перевищили $550 млн – близько $125 з кожного зареєстрованого «громадянина»
|Cмартфони Honor, Motorola, Nothing, OPPO, Xiaomi та vivo матимуть підтримку супутникового зв'язку Snapdragon Satellite
|Xiaomi 13 Lite - Snapdragon 7 Gen 1, подвійна фронтальна камера, 120-Гц дисплей та Android 12 за ціною від €499
|Snapdragon 8 Gen 2, 3K-дисплей на 120-Гц, три 50-МП камери Leica з підтримкою 8K UHD і IP68 за ціною від €1299 - представлено Xiaomi 13 Pro
|Xiaomi 13 представлений у Європі - Snapdragon 8 Gen 2, IP68, 120-Гц дисплей і підтримка 8K UHD за ціною від €999