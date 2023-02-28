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АНАЛІТИКА

Столтенберг: Україна буде в НАТО «в довгостроковій перспективі»

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що Україна стане членом альянсу в "довгостроковій перспективі", але зараз їй потрібно зберегти незалежність на фоні загрози з боку Росії.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, президент Володимир Зеленський попросив прискорити розгляд питання встпу України в НАТО.

Україна також подала заявку на членство в ЄС через декілька днів після 24 лютого, і в результаті отримала статус кандидата в червні.

"Союзники НАТО погодилися, що Україна стане членом нашого альянсу, але в той же час це довгострокова перспектива", - сказав Столтенберг репортерам під час візиту до Гельсінкі, столиці Фінляндії.

"Зараз йдеться про те, щоб Україна отримала верх як суверенна незалежна країна", - додав він.

Україна роками хотіла приєднатися до військового альянсу, куди входить США, Канада та 28 європейських країн, і що російський президент Володимир Путін назвав загрозою для безпеки Росії.

Зеленський наполягав на швидшому розгляді заявки України на вступ до НАТО, але неясно, чи члени альянсу, попри обіцянки підтримки, серйозно розглядатимуть повне членство навіть після закінчення війни.

Коли війна закінчиться, "ми маємо гарантувати, щоб історія не повторилася", сказав Столтенберг під час пресконфереції з фінською прем'єркою Санною Марін.

"Президент Путін не може продовжувати атакувати сусідів. Він хоче контролювати Україну, але він не планує мир, він планує ще більше війни", - цитує генсека новинна агенція AFP.

У вівторок парламент Фінляндії має почати обговорення законопроєкту про прискорення вступу до НАТО, голосування очікується до середи.

Невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і Фінляндія, і Швеція, які роками були нейтральними країнами, вирішили приєднатися до альянсу пошвидше.

Тепер заявки обох країн до військового блоку лишилося ратифікувати лише Угорщині та Туреччині.

Уряд Туреччини стверджує, що як Швеція, так і Фінляндія переховують турецьких громадян, яких він називає "терористами", і в обмін на схвалення заявки вимагає екстрадиції цих людей.
 

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