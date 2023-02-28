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АНАЛІТИКА

Німецький оборонний концерн Rheinmetall почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall почав постачати Україні автоматизовані системи розвідки SurveilSPIRE, які в основному використовуються для моніторингу великих ділянок місцевості з якомога меншою кількістю персоналу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Rheinmetall.

Розвідувальні системи, які отримає Україна, відомі як SurveilSPIRE. Вони складаються з мобільних веж спостереження з обладнанням для відеоспостереження вдень і вночі, міні-дронів з автопілотом і системи управління. У комплект поставки також входять транспортні засоби.

Повідомляється, що Rheinmetall співпрацює в цьому проекті з естонською компанією DefSecIntel, що виготовляє системи. Також зазначено, що вартість замовлення становить двозначну суму в мільйони євро. При цьому доставка вже почалася.


Вишки спостереження SurveilSPIRE можна завантажити на трейлери та швидко транспортувати до зони їх роботи. Для складання потрібно три людини, а робота повністю автоматизована.

Система включає бездротові канали зв'язку (4G і Starlink) для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі забезпечують тривалу роботу без кабелів живлення або джерела палива. Система базується на автопілотованих розвідувальних безпілотниках, які здійснюють патрулювання та польоти для виконання певних завдань. Це дозволяє перевіряти виявлені загрози, а оператор може ініціювати необхідні контрзаходи.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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