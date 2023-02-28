Німеччина передала Україні шість броньованих мостоукладальних машин Biber

Уряд Німеччини ухвалив рішення передати Збройним силам України більше танкових мостоукладачів Biber, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.

Раніше планувалося, що три одиниці Biber буде відправлено в Україну 2023 року.

Крім того, як допомогу Україні буде доставлено більше аптечок (120 тисяч замість 100 тисяч), вантажівок підвищеної прохідності Zetros (28 замість 20) і десять зимових камуфляжних сіток.