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Німеччина передала Україні шість броньованих мостоукладальних машин Biber
12:23 28.02.2023 |
Уряд Німеччини ухвалив рішення передати Збройним силам України більше танкових мостоукладачів Biber, ніж планувалося спочатку.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.
Раніше планувалося, що три одиниці Biber буде відправлено в Україну 2023 року.
Крім того, як допомогу Україні буде доставлено більше аптечок (120 тисяч замість 100 тисяч), вантажівок підвищеної прохідності Zetros (28 замість 20) і десять зимових камуфляжних сіток.
За матеріалами:
РБК-Україна
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