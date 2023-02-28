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АНАЛІТИКА

Німеччина передала Україні шість броньованих мостоукладальних машин Biber

Німеччина передала Україні шість броньованих мостоукладальних машин Biber

 

Уряд Німеччини ухвалив рішення передати Збройним силам України більше танкових мостоукладачів Biber, ніж планувалося спочатку.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Німеччини.

Раніше планувалося, що три одиниці Biber буде відправлено в Україну 2023 року.

Крім того, як допомогу Україні буде доставлено більше аптечок (120 тисяч замість 100 тисяч), вантажівок підвищеної прохідності Zetros (28 замість 20) і десять зимових камуфляжних сіток.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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