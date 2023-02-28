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АНАЛІТИКА

У Білому домі назвали головну тему майбутньої зустрічі Байдена та Шольца

 

Цього тижня президент США Джо Байден у Вашингтоні проведе зустріч з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Темою номер один стане допомога Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву координатора Ради нацбезпеки США Джона Кірбі, зроблену 27 лютого.

"Без сумніву, війна в Україні буде основною темою обговорень, і це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру, а також народу Німеччини за їхню підтримку, яку вони надали Україні", - зазначив посадовець.

Кірбі відзначив, що активність Берліга у плані допомоги Києву, зокрема оголошення про надання танків Leopard та іншого озброєння й техніки.

За його словами, Німеччина є надійним союзником по НАТО, хорошим другом і партнером.

"Тож, ми вдячні за все це та сподіваємось на гарну дискусію", - додав представник Білого дому.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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