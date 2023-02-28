Фінансові новини
- |
- 28.02.23
- |
- 00:57
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Залужний обговорив із Міллі військову допомогу Україні та запросив постачання літаків F-16
22:35 27.02.2023 |
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об'єднаного комітету начальників штабів ЗС США Марком Міллі в понеділок обговорив постачання військової техніки, зброї та боєприпасів у межах міжнародної технічної допомоги Україні, ситуацію на лінії фронту і плани сил оборони України.
"Актуалізував необхідність посилення спроможностей системи протиповітряної оборони України, зокрема й за рахунок надання багатоцільових бойових літаків F16", - написав Залужний у телеграмі.
Головнокомандувач подякував Міллі, керівництву і народу США за підтримку України в боротьбі з агресією РФ.
"Кожний отриманий снаряд, кожна одиниця озброєння і техніки - це врятовані життя українських військових та мирних громадян. Завдяки допомозі партнерів ми тримаємося і неодмінно переможемо", - наголосив Залужний.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Добір суддів КСУ. Офіс президента запропонував свою версію, хоча в ЄС наполягають на іншій
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|У Білому домі назвали головну тему майбутньої зустрічі Байдена та Шольца
|Залужний обговорив із Міллі військову допомогу Україні та запросив постачання літаків F-16
|Єллен у Києві: США дали перший мільярд доларів допомоги з 10
|Французька компанія Thales поставить в Україну РЛС GM 200 у травні
|Благодійники придбали 38 пікапів для ЗСУ
|Польща надішле Україні наступну партію танків Leopard 2A4 упродовж кількох тижнів
Бізнес
|TSMC побудує в Японії ще один завод із виробництва мікросхем за $7,4 мільярдів
|США, ймовірно, обмежать рівень виробництва південнокорейських чипів у Китаї
|Співробітникам Єврокомісії наказали видалити TikTok
|Amazon купила One Medical за $3,9 млрд та обіцяє заново винайти охорону здоров'я
|Artifact — новинний ШІ-застосунок від співзасновників Instagram — відтепер доступний для всіх користувачів iOS та Android
|Режим чату Bing став доступний на мобільних пристроях - і ви можете говорити з ним
|Американський «єдиноріг» купив українського розробника конструктора логотипів