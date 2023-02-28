Французька компанія Thales поставить в Україну РЛС GM 200 у травні

Французька компанія Thales виготовить та поставить в Україну РЛС GM200 в травні цього року.

Як пише Мілітарний, про це розповів генеральний директор компанії Партіс Кейн в інтерв'ю французькому виданню Le Journal du Dimanche.

Крім того, він зазначив, що цього року оборонно-промислова група планує найняти на роботу 12 000 нових співробітників.

Збільшення кількості нових працівників пов'язане зі збільшенням замовлень на продукцію Thales.

Він зауважив, що компанія має 80 000 співробітників, 40 000 з них у Франції. Раніше компанія винаймала до 8 000 людей на рік, а вже за 2022 кількість нових співробітників зросла до 11 500.

Кейн також додав, що всі основні галузі з якими працює компанія - оборона, безпека, аеронавтика, космос, ідентифікація та цифрова безпека - активно розвиваються.

"Компанія є відображенням її ринків, на яких спостерігається динамічне зростання, а потреби зростають у всіх сферах нашої діяльності", - сказав він.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року акції Thales, як одного з найбільших в Європі постачальників електроніки для озброєння, зросли майже на 60%.

Нагадаємо, 1 лютого міністр оборони України Олексій Резніков підписав угоду, яка передбачає постачання повного комплексу ППО малої дальності. Він включатиме РЛС GM200, центр управління, систему радіозв'язку та повітряного цілевказання.

Кошти на РЛС витратять зі створеного Францією спеціального фонду підтримки України.





Мобільні радіолокаційні станції виявлення повітряних цілей GM 200 - це частина сімейства радарів Ground Master. Модель GM200 з усім своїм обладнанням встановлюється у контейнер, який перевозить вантажівка з колісною формулою 8×8.

Вона може бути інтегрована в систему протиповітряної оборони SAMP/T, яку також надають Україні.