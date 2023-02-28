Благодійники придбали 38 пікапів для ЗСУ

Збройні Сили України отримають 38 пікапів. Транспортні засоби найближчим часом поїдуть до підрозділів Сухопутних військ.

Про це повідомив благодійний фонд допомоги армії «Повернись живим».

Як прише Мілітарний, автомобілі придбали завдяки компанії «Київстар» та її абонентам.

Позашляховики необхідні, зокрема, для евакуації поранених.





У фонді розповіли, що до 25-ї річниці першого дзвінка в мережі «Київстар» у листопаді минулого року мобільний оператор виділив 25 000 000 гривень на проєкт «Добро Переможе».

Ще 13 016 873 гривні відтоді зібрали його абоненти.

«Кожен із цих автомобілів врятує не одне життя наших захисників. Вони необхідні, зокрема, для евакуації поранених. Дякуємо кожному, хто долучився до проєкту, і, звісно, компанії "Київстар" - за історію послідовного і плідного партнерства», - наголосив директор Департаменту розвитку та партнерств фонду Олег Карпенко.

Щоб долучитися до збору коштів на позашляховики, клієнти компанії під час оплати свого тарифу підключали опцію «Допомога ЗСУ». І так перераховували до 50 гривень від вартості послуги фонду «Повернись живим» на потреби війська.

Зробити це можна досі - обрати опцію «Суперсила» на сайті мобільного оператора.

«Минув рік з початку повномасштабного вторгнення, і нашим військовим як ніколи потрібна підтримка. Не зупиняємось і разом рухаємося назустріч перемозі», - говорить Олександр Комаров, CEO компанії «Київстар».

У повідомленні благодійного фонду наголошують, що більше 100 тисяч абонентів підключили «Суперсилу» і тепер з кожною оплатою рахунку допомогають ЗСУ.