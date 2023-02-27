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Болгарія відновлює виробництво 122-мм снарядів для ЗСУ – NYT
13:51 27.02.2023 |
У Болгарії вирішили відновити виробництво артилерійських боєприпасів на підприємстві, яке не працювало декілька десятиліть.
Як пише Мілітарний, йдеться про налагодження виготовлення 122-міліметрових снарядів радянського зразка.
Їх поставлятимуть виключно для Збройних Сил України, повідомляє The New York Times.
Болгарський завод у місті Костенц належить державному холдингу TEREM і запрацює знову після 35 років простою.
Цей завод припинив виробництво 122-міліметрових снарядів у 1988 році.
Стимулом для запуску виробництва став підвищений попит на боєприпаси радянських зразків. Західні країни прагнуть забезпечити Україну снарядами, необхідними для боротьби з російськими окупантами, і тому шукають необхідні боєприпаси по всьому світу, викуповуючи їх.
NYT наголошує, що старт виробництва боєприпасів на заводі став приємною новиною для мешканців Костенця. Адже це означає збільшення робочих місць для місцевих мешканців. При цьому джерела фінансування налагодження виробництва снарядів невідомі.
У New York Times припускають, що фінансувати виробництво може уряд Болгарії або західні держави, які підтримують Україну.
За даними видання, минулого місяця представники посольства США були присутні на церемонії перерізання стрічки на новій виробничій лінії в Костенці.
Нагадаємо, у листопаді минулого року з'явилася інформація, що країни НАТО планують інвестувати у системи озброєнь радянського зразка, які використовуються в Україні. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.
За його словами, у деяких випадках можуть знадобитися поставки зброї, яка певний час взагалі не вироблялася.
На той час обговорювалися інвестиції у підприємства в Чехії, Словаччині та Болгарії, щоб відновити виробництво снарядів радянської доби для української артилерії.
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