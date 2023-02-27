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АНАЛІТИКА

Зеленський провів зустріч у Києві з очільником МЗС Саудівської Аравії

 

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом, який прибув до Києва.

"Провів зустріч із міністром закордонних справ Королівства Саудівська Аравія принцом Фейсалом бін Фарханом Аль Саудом. Це перший офіційний візит голови МЗС Королівства в Україну з часу встановлення дипломатичних відносин. Розраховую на те, що він надасть нового імпульсу для подальшої активізації нашого взаємовигідного діалогу", - написав Зеленський у телеграм-каналі в неділю.

"Дякую за підтримку миру в Україні, нашого суверенітету й територіальної цілісності! Це дуже важливо для нас і суспільства", - резюмував президент України.

Як повідомляється на офіційному порталі президента України, під час перемовин було наголошено на важливості підтримки Саудівською Аравією суверенітету і територіальної цілісності України, зокрема, в рамках ООН. Особливу увагу сторони приділили імплементації української Формули миру. У цьому зв'язку глава Української держави запросив Саудівську Аравію до участі в цьому дипломатичному процесі, зокрема долучитися до реалізації окремих пунктів формули.

Президент України зазначив, що, незважаючи на продовження збройної агресії, наша країна продовжує робити внесок у глобальну продовольчу безпеку. Було висловлено сподівання на залучення Саудівської Аравії до української ініціативи з постачання зерна до країн Африки, які страждають від голоду.

Як повідомляє пресслужба президента України, на зустрічі відбувся обмін думками щодо участі Саудівської Аравії в післявоєнній відбудові України, а також долучення до перспективних проєктів в інвестиційній, агропромисловій та енергетичній сферах.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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