F-16 «зараз не потрібні»: Байден поки що не бачить підстав, щоб США надали Україні сучасні винищувачі

Попри неодноразові заклики Києва до союзників надати сучасні літаки, президент США Джо Байден заявив, що наразі не бачить підстав і потреби у цьому.

В інтерв'ю телеканалу ABC News на річницю російського вторгнення до України, відповідаючи на запитання щодо надання Україні західних винищувачів, президент Байден відповів:

"Ні, зараз йому (Зеленському, - Ред.) не потрібні F-16".

А на уточнювальне запитання, чи означає це, що надання Україні літаків взагалі ніколи не станеться, президент США відповів, що потреби української армії постійно змінюються залежно від ситуації, але поки що "немає жодних підстав, на яких, на думку наших військових, можна було б обґрунтувати необхідність надання F-16".

"Я поки що виключаю це", - заявив Джо Байден.

Водночас він нагадав, що США - згідно із оцінками своїх військових - постачають Україні те, що вона потребує на нинішній стадії протистояння Росії - танки, гармати, системи ППО.

"Є речі, яких він (Зеленський - Ред.) потребує зараз і ми надсилаємо їх, аби (в українців - Ред.) була можливість піти у наступ цієї весни, влітку і аж до осені", - пояснив президент США.

"Відповідь буде"

У цьому ж інтерв'ю американський президент заявив, що у Вашингтоні поки що не бачить свідчень того, що Китай почав постачати Росії зброю для війни проти України. Більше того, він зазначив, що навіть не очікує, що це станеться.

"Я не очікую, і ми цього (постачання зброї - Ред.) ще не бачили. Я не бачу серйозної ініціативи з боку Китаю щодо постачання зброї Росії", - заявив президент Байден.

На уточнення журналіста про те, що робитиме Вашингтон, якщо позиція Китаю зміниться, і чи не означатиме це, що Пекін "перетнув межу", Джо Байден відповів, що це "була б та сама межа, яку вже перейшли інші", і нагадав, що проти тих, хто це зробив, вже запровадили суворі санкції.

Водночас американський президент не став уточнювати, якими саме можуть бути ці санкції, але, за словами Джо Байдена, "відповідь буде".

Щодо мирного плану для завершення війни в Україні, представленого напередодні Китаєм, президент США зазначив, що оскільки його вітає Росія, "він не може бути хорошим".

"Я не бачив у цьому плані нічого, що було б вигідно комусь, крім Росії", - заявив Джо Байден.