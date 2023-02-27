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Атакували дронами. З'явилися нові подробиці удару по літаку А-50 в Білорусі
08:34 27.02.2023 |
26 лютого, на білоруському аеродромі "Мачулищі" партизани атакували російський розвідувальний літак А-50 за допомогою двох дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн" у Telegram.
Як зазначає моніторингова група, білоруські силовики виявили сумку з пультами управління безпілотниками, за допомогою яких було завдано удару по літаку країни-агресора.
Але організатори атаки, за словами лідера опозиційного руху BYPOL Олександра Азарова, успішно втекли і вже перебувають у безпеці. Вони виїхали за кордон.
Чому А-50 важливий для росіян
За інформацією "Беларускі Гаюн", у неділю на білоруському аеродромі значні пошкодження отримав А-50У з реєстраційним номером RF-50608. Були пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена.
Він прилетів до Білорусі ще 3 січня 2023 року та з того моменту зробив 12 вильотів. Попереднього разу борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року - у день повномасштабного вторгнення в Україну.
У повітряно-космічних силах країни-агресора зараз є дев'ять таких літаків. При цьому удосконалених (з модифікацією "У") в окупантів лише шість одиниць.
Для обслуговування одного А-50 необхідно 19 осіб (5 льотного, 11 радіо та 3 інженерно-технічного персоналу). Вартість його складає 330 мільйонів доларів.
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