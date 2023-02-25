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АНАЛІТИКА

«Євросолідарність» переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим - Порошенко

22:54 24.02.2023 |

Політика

 

Верховна Рада за наполяганням народних депутатів із фракції "Європейська солідарність" погодилася створити робочу групу з повернення військовим доплат у 30 тис. грн, повідомив Петро Порошенко.

"Ми відстояли, щоб вони повернули 30 тисяч, які вони зняли вже з лютого військовослужбовцям. Вам немає на кому економити? Ви дали 2 мільярда гривень на марафон - бо вони безкоштовно Україну любити не можуть, можуть тільки за гроші. А в солдат забирають", - сказав п'ятий президент під час поїздки на Донеччину, повідомляється на сайті "Євросолідарності".

Як відомо, "Євроолідарність" зареєструвала законопроєкт №9006, який передбачає збереження доплати в 30 тис. грн усім військовим.

"Сьогодні вже досягнута домовленість, що зараз я повертаюся, в понеділок робимо робочу групу і за тиждень ламаємо цю позицію, і 30 тисяч для військовослужбовців повертаємо", - зазначив Порошенко.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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