Польща і США обговорюють виробництво боєприпасів для України

Президент Польщі Анджей Дуда заявив у п'ятницю, що під час візиту до Варшави його американського колеги Джо Байдена розпочалися переговори про виробництво необхідних Україні боєприпасів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.

Відповідаючи на запитання журналіста про військову підтримку України, Дуда сказав: "Я можу повідомити, що я говорив з президентом Байденом про початок спільного військового виробництва, наприклад, боєприпасів... Ці переговори, безумовно, будуть продовжуватися".

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні зараз стає "битвою за логістику", тому союзники повинні нарощувати виробництво боєприпасів.