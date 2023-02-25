Фінансові новини
- |
- 25.02.23
- |
- 00:42
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Польща і США обговорюють виробництво боєприпасів для України
22:28 24.02.2023 |
Президент Польщі Анджей Дуда заявив у п'ятницю, що під час візиту до Варшави його американського колеги Джо Байдена розпочалися переговори про виробництво необхідних Україні боєприпасів.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AFP.
Відповідаючи на запитання журналіста про військову підтримку України, Дуда сказав: "Я можу повідомити, що я говорив з президентом Байденом про початок спільного військового виробництва, наприклад, боєприпасів... Ці переговори, безумовно, будуть продовжуватися".
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що війна в Україні зараз стає "битвою за логістику", тому союзники повинні нарощувати виробництво боєприпасів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США виділяють Україні понад $10 млрд фінансової підтримки
|США запроваджують 200% мита на російський алюміній
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Чому ремонт квартири може закінчитися не в запланований термін
У РУБРИЦІ
|Канада передасть Україні ще чотири танка Leopard 2
|«Євросолідарність» переконала парламент створити робочу групу, щоб повернути доплати військовим - Порошенко
|Польща і США обговорюють виробництво боєприпасів для України
|Німеччина збільшить кількість танків Leopard 2 для України з 14 до 18
|Війна Росії виходить далеко за межі України, - голова Пентагону
|Швеція обіцяє поставити Україні танки Leopard 2, БМП і компоненти для систем ППО - Міноборони
Бізнес
|Китай блокує доступ до ChatGPT — через побоювання, що ШІ-чатбот надасть нецензуровані відповіді на «політичні питання»
|ChatGPT навчився керувати безпілотниками та роботами
|MOSS - китайський аналог ChatGPT, який назавжди відключився через кілька годин після запуску через різкий стрибок трафіку
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6