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АНАЛІТИКА

Війна Росії виходить далеко за межі України, - голова Пентагону

 

Ставки російської війни виходять далеко за межі України. При цьому російське вторгнення є найсерйознішою загрозою для європейської безпеки з часів Другої світової війни.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Сьогоднішня річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила та суверенітет, підтвердити свою прихильність до підтримки хоробрих захисників України на довгі роки - і нагадати, що ставки російської війни простягаються далеко за межі України", - заявив він.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Росія
 

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