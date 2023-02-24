Війна Росії виходить далеко за межі України, - голова Пентагону

Ставки російської війни виходять далеко за межі України. При цьому російське вторгнення є найсерйознішою загрозою для європейської безпеки з часів Другої світової війни.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Сьогоднішня річниця - це можливість для всіх, хто вірить у свободу, правила та суверенітет, підтвердити свою прихильність до підтримки хоробрих захисників України на довгі роки - і нагадати, що ставки російської війни простягаються далеко за межі України", - заявив він.