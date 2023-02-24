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Британія готова передати свої винищувачі країнам, які відправлять Україні радянські літаки, - Воллес
14:20 24.02.2023 |
Велика Британія готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що Україна зможе швидше отримати вигоду від винищувачів, якщо європейські країни передадуть їй радянські літаки, як МіГ 29 або Су-24.
"Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення їхньої безпеки", - сказав Воллес.
Він також сказав, що Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, зазначивши, що запаси вичерпані після вторгнення Росії в Україну.
"Ця війна в Україні та те, як Росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити", - сказав він.
Наразі країна працює над поповненням запасів боєприпасів та шукає альтернативні ланцюжки постачання.
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