Британія готова передати свої винищувачі країнам, які відправлять Україні радянські літаки, - Воллес

Велика Британія готова постачати літаки своїм європейським союзникам, щоб вони, у свою чергу, могли відправити в Україну старі радянські винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес зазначив, що Україна зможе швидше отримати вигоду від винищувачів, якщо європейські країни передадуть їй радянські літаки, як МіГ 29 або Су-24.

"Якщо вони хочуть їх передати, ми можемо використовувати наші винищувачі для забезпечення їхньої безпеки", - сказав Воллес.

Він також сказав, що Британія працює над відновленням своїх запасів боєприпасів, зазначивши, що запаси вичерпані після вторгнення Росії в Україну.

"Ця війна в Україні та те, як Росія воює, показали всьому Заходу, що наші запаси протягом останніх трьох десятиліть часто несли на собі основний тягар скорочення оборони, і ми маємо їх відновити", - сказав він.

Наразі країна працює над поповненням запасів боєприпасів та шукає альтернативні ланцюжки постачання.