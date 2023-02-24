Союзники по НАТО в роковини повномасштабного нападу РФ на Україну виступили із заявою

У перші роковини з дня повномасштабного нападу Росії на Україну союзники Організації Північноатлантичного договору виступили із заявою, в якій знову закликали Москву негайно вивести свої війська.

Текст заяви поширено в п'ятницю.

Союзники констатували, що Росія несе повну відповідальність за цю війну, грубе порушення міжнародного права і Статуту ООН. "Дії Росії порушують принципи та зобов'язання ОБСЄ і серйозно підривають міжнародну безпеку і стабільність, а також заснований на правилах міжнародний порядок. Хоча ми закликали Росію до конструктивної участі в переговорах з Україною, що заслуговують на довіру, Росія не продемонструвала справжньої відкритості до справедливого і міцного миру. Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати скоординований міжнародний тиск на Росію", - йдеться в заяві.

Крім того, союзники засудили всіх, зокрема Білорусь, за активне сприяння цій війні та висловилися за притягнення до відповідальності винних у воєнних злочинах і порушенні міжнародного гуманітарного права, особливо щодо цивільного населення України, включно з депортацією дітей і сексуальним насильством, пов'язаним із конфліктом. "Росія має негайно припинити цю війну і вивести всі свої збройні сили з України відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН, ухваленої 23 лютого 2023 року, та інших відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї ООН", - закликають союзники.

У заяві союзники назвали жорстоку агресивну війну Росії проти України найсерйознішою загрозою євроатлантичній безпеці за останні десятиліття і підтвердили солідарність із керівництвом і народом України в героїчному захисті своєї нації, своєї землі та наших спільних цінностей. Союзники також вшанували загиблих і висловили жаль у зв'язку з трагічними людськими стражданнями і руйнуваннями, завданими незаконною війною Росії.

"Ми й надалі нарощуємо політичну та практичну підтримку України, оскільки вона захищається від вторгнення Росії, і продовжуватимемо нашу підтримку доти, доки це необхідно, щоб допомогти Україні здобути перемогу. У цьому контексті НАТО продовжить тісну координацію з відповідними зацікавленими сторонами, включно з міжнародними організаціями, зокрема ЄС, а також країнами-однодумцями. Ми, як і раніше, сповнені рішучості підтримувати довгострокові зусилля України щодо забезпечення її вільного і демократичного майбутнього. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми повністю підтримуємо невід'ємне право України на самооборону і вибір власних безпекових механізмів", - йдеться в заяві.

Вони також висловили переконання, що війна Росії загрожує глобальній безпеці. "Енергетичний шантаж Росії, її вплив на глобальні запаси продовольства, її зловмисна гібридна діяльність, її всесвітня кампанія з дезінформації та безвідповідальна ядерна риторика чітко демонструють нехтування Росією міжнародними нормами та благополуччям мільярдів людей у всьому світі. Ми будемо й надалі прагнути миру, безпеки та стабільності в усьому євроатлантичному регіоні", - йдеться в заяві.

Союзники знову нагадали, що НАТО є оборонним альянсом. "Ми, як і раніше, готові захищати кожен дюйм території союзників від усіх загроз і викликів. Наша прихильність Вашингтонському договору, включно зі статтею 5, непорушна. НАТО є сильнішим і згуртованішим, ніж будь-коли. Ми вітали вибір Фінляндії та Швеції стати членами НАТО і підтвердили нашу прихильність політиці відкритих дверей НАТО. Ми продовжуватимемо зміцнювати наше партнерство з Україною в міру просування її євроатлантичних прагнень. Ми також зміцнюємо інші наші партнерські відносини, зокрема допомагаючи тим країнам, які найбільше зазнають згубного впливу Росії. Спроби Росії зламати рішучість мужнього народу України зазнають невдачі. Рік по тому українці відважно борються за свободу і незалежність. Ми стоїмо з ними", - йдеться в заяві.