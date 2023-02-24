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Данія у майбутньому може розглянути надання Україні винищувачів разом із союзниками
11:46 24.02.2023 |
Данія у майбутньому може розглянути надання Україні винищувачів, але разом із союзниками та в довгостроковій перспективі.
Як повідомляє DR, про це сказав міністр оборони Троель Лунд Поулсен, пише "Європейська правда".
Він визнав, що рано чи пізно питання винищувачів може обговорюватися, але підкреслив, що ніяких рішень ще не приймали і йдеться про віддалену перспективу.
"Не хочу заперечувати, що у певний момент може стати необхідно розлядати надання винищувачів... Я готовий розглядати можливості, залежно від подальшої ситуації в Україні. Проте тут і зараз я не можу оголошувати, що ми збираємося зробити внесок з боку Данії. Це речі, які потрібно дуже добре підготувати", - зазначив Поулсен.
Він нагадав, що паралельно з головним рішенням - про надання винищувачів - потрібно буде подбати також про навчання українських пілотів, забезпечення технічного обслуговування цих платформ тощо.
Данія за час повномасштабної війни надала Україні військову допомогу загальною вартістю 5 млрд крон - близько 670 млн євро. Останні соцопитуванні свідчать, що 73% данців підтримують подальшу військову допомогу для України.
Раніше міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен висловив очікування, що "вільний світ" надасть Україні винищувачі.
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