Орбан: Росія не може перемогти, але ядерну державу не можна заганяти в кут

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у річницю російського вторгнення закликав до переговорів і заявив, що Москва не може перемогти.

Про це він написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Росія не може перемогти, тому що весь західний світ став за Україну. Водночас Росія є ядерною державою, а ядерну державу не можна заганяти в кут, бо це може спровокувати ядерну війну. Нам потрібне припинення вогню і мирні переговори. Чим швидше, тим краще", - йдеться у повідомленні.

Орбан у середу провів закриту зустріч із представниками своєї партії "Фідес" перед початком парламентської сесії, в якій виголосив промову зі звинуваченнями й критикою у зв'язку з війною в Україні.

Більша частина виступу угорського прем'єра стосувалась війни в Україні. Ключова теза полягала в тому, що Будапешт не повинен змінювати свою політику в цьому плані - тобто "захищати позицію за мир від адміністрації Байдена та Брюсселя".