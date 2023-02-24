Фінансові новини
- |
- 24.02.23
- |
- 00:02
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна може отримати M1 Abrams через рік або більше - представниця Пентагону
22:57 23.02.2023 |
Міністерка армії США Крістін Вормут заявила, що американській стороні може знадобитися більше року, щоб доставити обіцяні танки M1 Abrams в Україну, а відповідні плани все ще розробляються.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN, Вормут заявила в четвер під час заходу, організованого Defence Writers Group - асоціацією журналістів, які спеціалізуються на військовій тематиці.
"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові межі. Але я думаю, що є варіанти, які не займуть більше двох років, менше півтора року. Але знову ж таки, ми повинні зважити переваги й недолік кожного з них", - зазначила вона.
Вормут уточнила, що один із варіантів, що розглядається, - це створення танків для України "з нуля", хоча зазвичай армія США для експорту модернізує вже наявну техніку. Інша опція - взяти Abrams у країн, які вже їх придбали, однак це "може зіпсувати відносини з важливими союзниками".
Після того, як у січні США оголосили про надання Україні понад 30 танків M1 Abrams, офіційні особи застерегли, що терміни їх отримання можуть бути тривалими. І йдеться не лише про самі танки, а й обслуговувальну техніку, як-то ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси та навчання українських військових.
Приміром, ще наприкінці січня речник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі заявив, що поставка в Україну нещодавно оголошеного траншу танків Abrams займе "багато місяців", перш ніж вони зможуть опинитися на полі бою.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ООН переважною більшістю голосів схвалила українську «формулу миру», шкідливі поправки «збили»
ТОП-НОВИНИ
|G7 збільшать фінпідтримку України в 2023 році до $39 млрд і закликають до кінця березня відкрити масштабну програму з МВФ
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
|Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
|Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|ООН переважною більшістю голосів схвалила українську «формулу миру», шкідливі поправки «збили»
|Україна може отримати M1 Abrams через рік або більше - представниця Пентагону
|США обговорюють передачу Україні бойових літаків 4-го та 5-го поколінь, - Нуланд
|На зустрічі G20 міністр фінансів США закликала збільшити допомогу Україні
|Голова НБУ пояснив, що означають секторальні санкції РНБО проти фінустанов рф
|Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр Санчес
Бізнес
|Ігри Xbox, що доступні на ПК, з’являться ще й у GeForce Now – Microsoft та NVIDIA уклали десятирічну угоду
|Toyota представила новий позашляховик Grand Highlander
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?