Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр Санчес
16:35 23.02.2023 |
Президент України Володимир Зеленський отримав запевнення від прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в постачанні танків Leopard.
"Я отримав запевнення, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Українські військові вже навчаються в Іспанії управлінню цими танками", - сказав Зеленський у четвер на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії.
Санчес, зі свого боку, підтвердив, що "Іспанія надасть шість танків Leopard А4". "У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10", - сказав він. "Цю допомогу ми надамо якнайшвидше", - зазначив також він.
"Я подякував Іспанії за суттєву оборонну підтримку, зокрема постачання систем ППО, що посилить можливості захистити небо. Ви справді допомагаєте врятувати життя українців", - зазначив Зеленський.
Санчес, зі свого боку, зазначив, що максимально просуває ідею про спільні закупівлі боєприпасів для України. "Україна зіткнулася з незаконною агресією і наша мета допомогти їй. Ми захищаємо міжнародні принципи, які захищають інтереси всіх країн", - наголосив він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
ТОП-НОВИНИ
|Рада позбавила Трухіна депутатського мандата - нардеп
|Фінляндія передасть Україні три своїх Leopard 2
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|На зустрічі G20 міністр фінансів США закликала збільшити допомогу Україні
|Голова НБУ пояснив, що означають секторальні санкції РНБО проти фінустанов рф
|Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр Санчес
|Суд арештував майно дружини Медведчука вартістю 5,6 мільярда
|НАЗК внесло «Ашан» у перелік спонсорів війни
|Нардепи збираються заборони поширювати інформацію про засідання Ради під час війни
|Нардепа Лероса відсторонили від участі в роботі ВР до кінця війни - Гончаренко
Бізнес
|У Саудівській Аравії зводять гігантський кубоподібний хмарочос, який зможе вмістити 20 Емпайр-Стейт-Білдінг
|BMW представила оновлені кросовери X5 та X6
|Рейтинг популярних в Україні мов програмування 2022 року – в лідерах JavaScript, Java й Python
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»