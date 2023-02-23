Іспанія може поставити Україні до 10 танків Leopard - прем'єр Санчес

Президент України Володимир Зеленський отримав запевнення від прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса в постачанні танків Leopard.

"Я отримав запевнення, що Іспанія передасть Україні танки Leopard. Українські військові вже навчаються в Іспанії управлінню цими танками", - сказав Зеленський у четвер на пресконференції в Києві після переговорів із прем'єр-міністром Іспанії.

Санчес, зі свого боку, підтвердив, що "Іспанія надасть шість танків Leopard А4". "У найближчі тижні та місяці піднімемо цю цифру до 10", - сказав він. "Цю допомогу ми надамо якнайшвидше", - зазначив також він.

"Я подякував Іспанії за суттєву оборонну підтримку, зокрема постачання систем ППО, що посилить можливості захистити небо. Ви справді допомагаєте врятувати життя українців", - зазначив Зеленський.

Санчес, зі свого боку, зазначив, що максимально просуває ідею про спільні закупівлі боєприпасів для України. "Україна зіткнулася з незаконною агресією і наша мета допомогти їй. Ми захищаємо міжнародні принципи, які захищають інтереси всіх країн", - наголосив він.

