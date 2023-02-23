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Суд арештував майно дружини Медведчука вартістю 5,6 мільярда
15:51 23.02.2023 |
За матеріалами Служби безпеки суд арештував майно Оксани Марченко, яка підозрюється у фінансуванні російських окупаційних угруповань. Вона є дружиною підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука.
Як повідомляє пресцентр СБУ, загальна вартість арештованих активів становить понад 5,6 млрд грн.
Зокрема, рішення суду стосується пакетів по 14% акцій у двох обленерго та понад 4% у третьому, якими Марченко володіє через п'ять офшорних компаній.
Також накладено арешт на дві земельні ділянки, чотири житлових будинки у Києві та Криму і десять автомобілів.
Крім того, арештовано активи Марченко у 18 інвестиційних, агропромислових, телекомунікаційних та інших підприємствах.
Серед них - київські компанії "Терра-Інвест", "Укркапітал" і "Спорт-Тур", які дружина Медведчука "використовувала для проведення підривної діяльності проти України".
"Саме вони заснували фірму за законами РФ, через яку Марченко переводила мільйонні суми на рахунки Росгвардії та МВС РФ в окупованому Криму, а також сплачувала "податки" до російського бюджету", - зазначили в СБУ.
Як нагадали правоохоронці, раніше Оксані Марченко та очільниці афілійованої кримської фірми повідомили про підозру за ч. 3 ст. 110-2 ККУ - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
За цією ж статтею вже повідомлено про підозру топменеджеру "Укркапіталу" і "Спорт-Туру". Його затримано й обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Злочин, в якому підозрюється Марченко та менеджери причетних компаній, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна.
Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинних схем.
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