Абсолютна більшість українців не готова до будь-яких територіальних поступок, навіть якщо це означатиме продовження війни - КМІС

Абсолютна більшість українців (87%) не готова до будь-яких територіальних поступок, навіть якщо це означатиме продовження війни, свідчать результати соціологічного опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Водночас лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій.

Соціологи уточнюють, що в грудні 2022 року 85% вважали поступки неприйнятними, але різниця з поточним показником - у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося.

"Також у грудні стільки ж, скільки й нині (8%) виступали за переговори і готові відмовитися від певних територій", - ідеться в пресрелізі з результатами опитування, оприлюдненому в четвер.

Уточнюється, що в усіх регіонах України абсолютна більшість населення проти будь-яких територіальних поступок. Зокрема серед жителів сходу 82% - проти поступок (готові на поступки лише 13%), серед жителів півдня - 86% проти поступок (готові лише 9%). Порівняно з вереснем минулого року в усіх регіонах ситуація більш-менш стабільна.

"Загальна готовність до важких компромісів є важливим індикатором стійкості та готовності далі продовжувати боротьбу. Як можна бачити, українці й наприкінці непростої зими зберігають згуртованість і бажання чинити опір далі жорстокому агресору", - наголосили в КМІС.

Соціологічне опитування "Динаміка готовності до територіальних поступок для якнайшвидшого завершення війни" проводили 14-22 лютого 2023 року методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI). Під час опитування на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (із випадковою генерацією телефонних номерів і подальшим статистичним зважуванням) було опитано 2 002 респонденти, які проживають в усіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводили з дорослими (віком 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, контрольованих владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включали жителів територій, тимчасово неконтрольованих владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), також опитування не проводили з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року. Статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% - для показників, близьких до 10%, 1,1% - для показників, близьких до 5%.