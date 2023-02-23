Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 09:06
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Столтенберг закликав покласти край агресії РФ
08:59 23.02.2023 |
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг закликав покласти край агресії Росії. "Ми не можемо допустити, щоб Росія й надалі підривала європейську безпеку. НАТО має розірвати коло російської агресії й подбати про те, щоб історія не повторювалася", - заявив він на саміті східноєвропейських країн НАТО у Варшаві в середу, 22 лютого.
Столтенберг зокрема нагадав, що ще до початку війни проти України Росія 2008 року напала на Грузію, а 2014 року анексувала український півострів Крим і стала надавати підтримку сепаратистам Донбасу.
"Ми - свідки найагресивнішої поведінки Росії за багато років. Через рік після початку російської агресії проти України не видно жодних ознак того, що президент РФ Володимир Путін готується до миру", - додав Столтенберг.
Байден пообіцяв захищати кожен дюйм території НАТО
Зі свого боку президент США Джо Байден, який також брав участь у саміті "Бухарестської дев'ятки" у Варшаві, вкотре запевнив східноєвропейських членів Альянсу в підтримці в разі російської агресії. "Стаття 5 Статуту НАТО - це священне зобов'язання, взяте на себе Сполученими Штатами. Ми захищатимемо буквально кожен дюйм території НАТО", - пообіцяв Байден лідерам "дев'ятки", до якої входять Болгарія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Чехія та Естонія.
Американський президент також назвав "великою помилкою" рішення Росії про припинення участі в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО-3, New START).
Москва знову погрожує
Тим часом Росія знову пригрозила Заходу ядерною конфронтацією. "Якщо США хочуть поразки Росії, то ми маємо право захищатися будь-якою зброєю, включно з ядерною", - написав заступник секретаря Радбезу РФ Дмитро Медведєв у своєму Telegram-каналі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
ТОП-НОВИНИ
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Столтенберг закликав покласти край агресії РФ
|Зеленський відповів на петицію про повернення премії у 30 тисяч гривень військовим
|Залужний призначив екс-генпрокурора Луценка командиром взводу ударних БПЛА
|Сунак назвав шлях, як надати Україні вирішальну перевагу на полі бою якнайшвидше
|Британія «розігріває» виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес
|Порошенко з волонтерами передадуть ЗС України понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier
Бізнес
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»
|Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499