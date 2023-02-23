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Залужний призначив екс-генпрокурора Луценка командиром взводу ударних БПЛА
08:48 23.02.2023 |
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив колишнього генпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних БПЛА.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прессекретаря колишнього генпрокурора Лариси Сарган.
"Капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що призначення відбулось згідно з наказом головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року.
Луценко Юрій Віталійович
Генеральний прокурор України (2016-2019). Був членом РНБО, двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України та неодноразово обирався до Верховної ради України.
Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонні переговори із головою Об'єднаного комітету начальників штабів США Марком Міллі. Сторони обговорили нову військову допомогу.
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