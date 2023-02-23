Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Сунак назвав шлях, як надати Україні вирішальну перевагу на полі бою якнайшвидше

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою.

Про це повідомив кореспондент "Української правди" із зустрічі українських журналістів з Сунаком.

"Ми завжди намагаємося знайти способи зробити більше, бо умови на полі бою змінюються. І прямо зараз, одна з речей, яка змінить ситуацію на землі - це більш далекобійна зброя", - зауважив глава британського уряду.

Сунак висловив упевненість, що війна не затягнеться дуже сильно, якщо Україна отримає необхідну допомогу вчасно.

"Те, що я хочу зробити, і що я сказав усім нашим партнерам у суботу - ми повинні збільшити та прискорити нашу підтримку України. Тому що я вважаю, що якщо ми це зробимо, то зможемо надати вашій країні засоби для отримання вирішальної переваги на полі бою набагато раніше. Ось чому ми повинні надати вам підтримку зараз та підтримку правильного типу, щоб ви могли не просто захистити територію, а й дати відсіч Росії", - сказав Сунак.

"Я вірю, що це можливо. Ваші збройні сили показали нам, що це можливо завдяки їхній неймовірній хоробрості. І саме тому я хочу, щоб інші країни надавали більше підтримки швидше. Якщо ми це зробимо, я думаю, ми зможемо змінити ситуацію раніше. Але це означає різні види підтримки. І прямо зараз, більш далекобійна зброя є частиною цього", - додав він.
За матеріалами: Європейська правда
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9328
  0,0512
 0,13

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2012  0,10 0,26 39,8879  0,09 0,22
EUR 41,3006  0,18 0,43 42,3245  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на вчора, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес