Британія «розігріває» виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес

Сьогодні, 22 лютого, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що його країна почала збільшувати виробництво зброї, щоб допомогти Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія комерційний потенціал, щоб продовжувати постачати Україні зброю, таку як артилерійські снаряди, Уоллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки цього для нашого власного поповнення, а також деякі для України".

За словами міністра, снаряди можна виготовити досить швидко, але "головне - переконатися, що ми розміщуємо замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це починає як би розігрівати ці виробничі лінії".

