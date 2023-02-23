Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Британія «розігріває» виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес
23:02 22.02.2023 |
Сьогодні, 22 лютого, міністр оборони Британії Бен Уоллес заявив, що його країна почала збільшувати виробництво зброї, щоб допомогти Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія комерційний потенціал, щоб продовжувати постачати Україні зброю, таку як артилерійські снаряди, Уоллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки цього для нашого власного поповнення, а також деякі для України".
За словами міністра, снаряди можна виготовити досить швидко, але "головне - переконатися, що ми розміщуємо замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це починає як би розігрівати ці виробничі лінії".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
ТОП-НОВИНИ
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сунак назвав шлях, як надати Україні вирішальну перевагу на полі бою якнайшвидше
|Британія «розігріває» виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес
|Порошенко з волонтерами передадуть ЗС України понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier
|Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, - Дуда
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
|Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2
Бізнес
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»
|Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499