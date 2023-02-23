Фінансові новини
- |
- 23.02.23
- |
- 00:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Порошенко з волонтерами передадуть ЗС України понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier
22:55 22.02.2023 |
Пʼятий президент Петро Порошенко з волонтерами ГО "Справа громад" оголосили про новий контракт на військові тягачі: планують передати ЗСУ понад два десяти вантажівок Foden 8×6 Сarrier.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.
"Більше 20-ти машин Foden 8×6 Сarrier, які можуть тягати будь-що - і контейнери з лазнями, і броньовики, і контейнери з іншими корисними вантажами, і навіть вантажівку, що поламалася - теж можуть", - заявив Порошенко.
Автівки обладнані краном-маніпулітором і здатні підняти та перевезти будь-який вантаж вагою до 18 тонн на своїй платформі.
"До підписання контракту - тримали всі перемовини в таємниці, аби не сталося неприємності, бо попит серед інших країн світу шалений. Знайти найменшу ціну на найкращу техніку - це наша задача, бо ми ефективно використовуємо гроші, щоби собівартість кожного "хорошого русского" ставала вигідною і приємною", - додав Порошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Фонд Порошенка та ГО "Справа громад" законтрактували у Великій Британії три сотні вантажівок Leyland DAF.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
ТОП-НОВИНИ
|«Україна ніколи не стане жертвою Росії». Що Байден сказав у Варшаві
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Сунак назвав шлях, як надати Україні вирішальну перевагу на полі бою якнайшвидше
|Британія «розігріває» виробництво зброї, щоб допомогти Україні, - Уоллес
|Порошенко з волонтерами передадуть ЗС України понад 20 вантажівок Foden 8×6 Сarrier
|Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, - Дуда
|ВАС затвердив угоду про визнання винуватості депутата Трухіна, який пропонував поліцейським хабар за втечу з місця ДТП
|Іспанія передасть Україні 6 танків Leopard 2
Бізнес
|Китайська ComNav Technology потрапила до списку міжнародних спонсорів війни: виробляла електроніку для навігації ракет РФ
|ChatGPT тепер в Україні. Як це працює і що там пишуть українці?
|Microsoft надасть українським прокурорам безоплатний доступ до платформи Azure
|Іспанія першою в ЄС запровадила «менструальний лікарняний»
|Ілон Маск дозволив рекламу марихуани у Twitter
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499