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Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, - Дуда
22:47 22.02.2023 |
Польща підготувала до відправки в Україну танки Leopard 2. Їх планують доставити протягом місяця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Польщі Анджея Дуди в інтерв'ю CNN.
"Сьогодні наші танки Leopard готові для України. У нашому навчальному центрі на танках Leopard тренуються українські танкісти, ми готуємо їх прямо зараз, йде цикл навчання", - наголосив глава держави.
За його словами, українські військові, яких зараз навчають у Польщі, "протягом одного місяця будуть готові повернутися до України разом із танками".
Також Дуда додав, що Польща має серйозні проблеми з отриманням запасних частин для німецьких танків.
"Це не тільки у нас - ці проблеми досить поширені. В інших країнах теж є проблеми з Leopard, тому що німці мають серйозні проблеми з поставками запчастин. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно і є", - уточнив він.
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