Фінансові новини
- |
- 22.02.23
- |
- 12:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
«Епіцентр» відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн
Група компаній "Епіцентр" передала українським медикам уже 50 автомобілів швидкої допомоги, закуплених у рамках благодійної ініціативи "Рятуємо життя" на загальну суму 133,5 млн грн, повідомила пресслужба групи.
Згідно з пресрелізом, нову партію із 10 машин направили медикам Харкова, Миколаєва, Херсона, Дніпра, Кривого Рогу, Кременчука, Одеси, Вінниці.
"Я вірю, що нові реанімобілі допоможуть ще ефективніше та швидше реагувати на надзвичайні ситуації та надавати необхідну допомогу людям. Наша ініціатива "Рятуємо життя" продовжується", - повідомила співзасновниця ТОВ "Епіцентр К" Галина Герега.
За інформацією міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка, з початку повномасштабного російського вторгнення пошкоджено чи захоплено 649 швидких.
Як повідомлялося, "Епіцентр" запустив акцію у своїй торговельній мережі для закупівлі 55 машин швидкої допомоги, перераховуючи кошти з кожної покупки у торговельних центрах мережі. За даними мережі, понад мільйон покупців підтримали благодійну акцію.
ТОВ "Епіцентр К" створено у 2003 році, відкрило свій перший гіпермаркет у Києві у грудні того самого року. Станом на кінець 2022 року мережа компанії об'єднує 79 торговельних об'єктів, що діють під брендами "Епіцентр" і "Нова лінія" в різних регіонах країни.
Унаслідок бойових дій три ТЦ "Епіцентр" - у Чернігові, Маріуполі та Бучі - були повністю знищені. Незважаючи на суттєві втрати, компанія активно допомагає країні. Загальна сума допомоги з початку широкомасштабного вторгнення в Україну перевищила 1 млрд грн.
За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, учасниками ТОВ "Епіцентр К" є Олександр Герега (51,3%), Галина Герега (47,97%) та Тетяна Суржик (0,73%).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Резнікову після скандалу замінили заступників. Що відомо про генерала, посла і волонтера
|П'ять символічних годин. Як Байден Путіну пропаганду поламав і до чого тут Пекін
|ЄСПЛ ухвалив рішення, яке прискорить розгляд справи про повномасштабне вторгнення Росії
|Пентагон оголосив деталі нового пакету військової допомоги Україні на $460 млн
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Епіцентр» відправив українським медикам 50 реанімобілів на 133,5 млн грн
|У Києві випробують ізраїльську систему попередження про ракети та БПЛА: чим вона відрізняється
|Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру
|Україна вже найближчими тижнями отримає від Польщі 14 танків Leopard 2
|США нададуть Україні керовані авіабомби зі збільшеною дальністю польоту - Bloomberg
|Італія у квітні організує конференцію з відновлення України – прем'єрка
|Італія передає Україні інші системи ППО на додаток до SAMP/T
"Що стосується систем протиповітряної оборони, то ми багато працювали в цьому питанні з Францією, аби дуже швидко спільно передати систему, яка є дуже важливою - це SAMP/T. У новому пакеті є також інші важливі системи - Spada і Skyguard. Для нас сьогодні абсолютним пріоритетом є захист стратегічної інфрструктури України для захисту цивільного населення", - заявила Мелоні на пресконференції.
Бізнес
|Tesla змушена забезпечити електромобілям інших компаній доступ до станцій Supercharge, щоб отримати державні субсидії
|Смарт-годинник Huawei Watch Buds зі вбудованими навушниками представлений у Європі за ціною €499
|Новий чоловічий контрацептив. Вчені тестують засіб, що діє швидко і без шкоди здоров'ю
|ШІ Microsoft Bing також припускався прикрих помилок під час демонстрації та активного використання
|У ЄС заборонили продаж автомобілів на бензині з 2035 року
|Чи не створять нові чат-боти хаос у соцмережах
|Штучний інтелект понад 17 годин керував винищувачем F-16 VISTA