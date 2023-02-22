Пʼятий президент Петро Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

"Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр - тут ми підписуємо нові документи по проекту Poseidon і відправляємо в Україну ще одну партію "пташок" для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання - поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців. Ось ці вже запаковані комплекси відправляються сьогодні ввечері в Україну, щоб якнайшвидше потрапити до наших хлопців на передову", - повідомив Порошенко.





За його словами, разом із партнерами-виробниками постійно йде робота над модернізацією цих оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів.

"Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі - Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі і має більшу вантажопідйомність", - додає Порошенко.

Він також повідомив, що було домовлено розпочати програму побудови сервісу, складу запасних частин, розширення навчальної програми - як пілотів, операторів дронів, так і техніків.

Нагадаємо, у серпні 2022 року Порошенко повідомив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.