Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру

09:00 22.02.2023 |

Політика

Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру

 

Пʼятий президент Петро Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Порошенка в Facebook.

Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру

 

"Одразу після закінчення Мюнхенської безпекової конференції на кілька годин заїхали на Кіпр - тут ми підписуємо нові документи по проекту Poseidon і відправляємо в Україну ще одну партію "пташок" для нашої артилерії. Є й інші цікаві напрацювання - поки що ми їх не розголошуємо, але вони неприємно вразять русню і порадують українців. Ось ці вже запаковані комплекси відправляються сьогодні ввечері в Україну, щоб якнайшвидше потрапити до наших хлопців на передову", - повідомив Порошенко.


За його словами, разом із партнерами-виробниками постійно йде робота над модернізацією цих оперативно-тактичних безпілотних літальних апаратів.

Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру

 

"Ми також ретельно вивчаємо можливості шостої моделі - Poseidon H6. Він літає на більшій висоті, годинами може перебувати у повітрі і має більшу вантажопідйомність", - додає Порошенко.

Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру

 

Він також повідомив, що було домовлено розпочати програму побудови сервісу, складу запасних частин, розширення навчальної програми - як пілотів, операторів дронів, так і техніків.

Порошенко відправив нову партію безпілотників для ЗСУ і анонсував створення сервісного центру

 

Нагадаємо, у серпні 2022 року Порошенко повідомив про довгостроковий контракт на БПЛА Poseidon H10. Безпілотники мають дальність роботи до 150 кілометрів, висота - до 4000 метрів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,5686
  0,0000
 0,00
EUR
 1
 38,9840
  0,0402
 0,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,2012  0,10 0,26 39,8879  0,09 0,22
EUR 41,3006  0,18 0,43 42,3245  0,12 0,28

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,9320  0,00 0,00 36,9343  0,00 0,00
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес